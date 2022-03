2. Bundesliga : Schalkes Pieringer erleidet Jochbeinbruch

Fußball-Profi Marvin Pieringer vom Zweitligisten FC Schalke 04 hat sich das Jochbein gebrochen. Das teilten die Schalker am Freitagabend mit. Der 22 Jahre alte Angreifer zog sich die Verletzung den Angaben zufolge am Donnerstag in einem Testspiel gegen den FC Utrecht (1:0) zu. Pieringer war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wie lange Pieringer ausfällt, ist noch unklar. Das weitere Vorgehen soll in den kommenden Tagen geklärt werden.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.