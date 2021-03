Corona-Krise : Schiri Gräfe: Spielleitung „anspruchsvoller geworden“

Ein Fußball-Spiel ohne Zuschauer stellt Schiedsrichter Manuel Gräfe vor andere Herausforderungen.

Berlin | „Die Spielleitung ist in Corona-Zeiten anspruchsvoller geworden“, schrieb der 47-Jährige in einer Kolumne für den „kicker“. „Die Heimteams verzichten ohne das Publikum im Rücken auf die eine oder andere Unsportlichkeit. Dafür testen die Auswärtsteams, denen aktuell kein Chor an Pfiffen begegnet, die Grenzen aus. Das Publikum fehlt den Teams als Multip...

