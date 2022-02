Fussball : Schlager und Nmecha beim VfL Wolfsburg vor Comeback

Die Nationalspieler Xaver Schlager und Lukas Nmecha stehen beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg kurz vor einem Comeback. Der Österreicher Schlager werde am Samstag beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach auf jeden Fall wieder zum Kader gehören. Beim deutschen Nationalstürmer Nmecha werde man noch das Abschlusstraining abwarten, erklärte Trainer Florian Kohfeldt.

Schlager sei „auch ein Kandidat dafür, schon eine etwas längere Zeit an Minuten zu bekommen. Ein Startelf-Einsatz wäre vermessen. Aber mehr als fünf Minuten hat er auf jeden Fall drin“, sagte Kohfeldt am Donnerstag über den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler, der sich im August einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen hatte. „Er ist jetzt in der vierten Woc...

