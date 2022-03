Nationalmannschaft : Sechs U21-Europameister debütieren unter Flick

Hansi Flick hat im Testspiel gegen Israel die nächsten beiden Junioren-Europameister zu Fußball-Nationalspielern gemacht.

Der Freiburger Nico Schlotterbeck (22) und der beim 2:0 gegen Israel in Sinsheim eingewechselte Mainzer Anton Stach (23) sind die Neulinge fünf und sechs in Flicks Amtszeit als Bundestrainer. Und alle sechs Debütanten sind U21-Champions von 2021. Schlotterbeck war schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 von Flick mehrfach eingeladen worden und kam nun w...

