Premier League : Sechste Heimpleite für Liverpool: Klopp vermisst Schwung

Der FC Liverpool kann zuhause nicht mehr gewinnen. Gegen den FC Fulham setzt es in Anfield die sechste Niederlage in Serie. So viele Heimpleiten innerhalb einer Saison kassierten die Reds zuletzt vor fast 70 Jahren - mit dramatischen Konsequenzen.

Liverpool | Für den englischen Fußballmeister FC Liverpool droht die Saison zur Katastrophe zu werden. Drei Tage vor dem Champions-League-Match gegen RB Leipzig setzte das Team von Trainer Jürgen Klopp seine Niederlagenserie in Anfield fort und unterlag verdient mit 0:1 (0:1) gegen den abstiegsgefährdeten FC Fulham. Nach der sechsten Heimpleite hintereinander ...

