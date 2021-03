Corona-Krise : Senat: Keine Fans bei Berliner Derby am Ostersonntag

Das am Ostersonntag geplante Derby zwischen dem 1.

Berlin | FC Union und Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga wird ohne Zuschauer stattfinden. Wie ein Sprecher des Berliner Innensenators mitteilte, wird die Partie am 4. April (18.00 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei nicht Teil des Pilotprojektes für eine Fan-Rückkehr in der Corona-Pandemie sein. Berichte über eine Absage des Spiels wurden vom Senat...

