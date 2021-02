Europa League : Sieben Tore: Leverkusen verliert verrücktes Spiel in Bern

Erst 0:3, dann 3:3 und am Ende doch 3:4: Bayer Leverkusen hat ein verrücktes Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League bei den Young Boys Bern verloren. Und dabei seine Stärken und Schwächen in extremer Form offenbart.

Bern | Am Ende eines verrückten Achterbahn-Spiels mit negativem Ausgang war Peter Bosz sichtlich genervt. „Meine Arbeit ist eigentlich sehr schön. Die erste halbe Stunde heute war nicht schön. Da wollte man lieber kein Trainer von Bayer 04 sein“, sagte der ...

