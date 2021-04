2. Liga : Sieg gegen St. Pauli: Düsseldorf wahrt Aufstiegshoffnungen

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf könnte doch noch einmal ernsthaft ins Aufstiegsrennen der 2.

Düsseldorf | Fußball-Bundesliga eingreifen. Am Mittwoch besiegte die Fortuna den zuletzt so formstarken FC St. Pauli mit 2:0 (1:0). Felix Klaus (26. Minute) und Kevin Danso (49.) schossen das Team von Trainer Uwe Rösler zum dritten Sieg in Serie. Nach 29 Spielen liegt die Fortuna als Tabellenvierter nun nur noch einen Punkt hinter dem Hamburger SV, der allerdin...

