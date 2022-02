Fussball : Siegesserie von Kiel beendet: Heimniederlage gegen KSC

Nach drei Siegen in Folge unterliegt Holstein Kiel mit 0:2 gegen den Karlsruher SC. Es ist mehr drin, doch die Chancen werden vergeben. Das Team rutscht ab auf Platz elf.

Die Siegesserie von Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga hat am Samstag ein Ende gefunden. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag vor 7953 Zuschauern im heimischen Holstein-Stadion dem Karlsruher SC mit 0:2 (0:1). Zuvor hatten die Schleswig-Holsteiner drei Spiele in Serie gewonnen. „Fußball ist ein Ergebnissport. Der KSC hat zwei Tore ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.