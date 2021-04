2. Liga : Später Ausgleich: Osnabrück verpasst Sieg in Paderborn

Der VfL Osnabrück hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2.

Paderborn | Fußball-Bundesliga in letzter Minute noch verspielt. Trotz überzeugender Leistung reichte es für den Tabellen-16. am Mittwochabend nur zu einem 2:2 (1:1) beim Erstliga-Absteiger SC Paderborn. Christian Santos in der 14. und Marc Heider in der 84. Minute brachten die Osnabrücker in dem Nachbarschaftsduell gleich zwei Mal in Führung. Doch durch die T...

