EM-Auftakt gegen Schweden : Spaniens harte Bewährungsprobe nach Corona-Stress

Vom glanzvollen 6:0 gegen Deutschland kann sich Spanien nichts mehr kaufen. Der dreimalige Europameister muss jetzt liefern - trotz einer Vorbereitung mit Corona-Hindernissen. Gegner Schweden kennt das auch.

Sevilla | Nach den Corona-Chaostagen mit Last-Minute-Impfungen will Spaniens „La Roja“ wieder zur gefürchteten Furie werden. Das erste gemeinsame Training gerade mal zwei Tage vor dem Auftaktspiel in der Gruppe E gegen ebenfalls Covid-19-geplagte Schweden am Montag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) soll die Mannschaft von Luis Enrique auch nicht daran hindern. „...

