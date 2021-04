28. Spieltag : Spannender Abstiegskampf: Bielefeld gewinnt dank Eigentor

Arminia Bielefeld hat sich noch lange nicht aufgegeben. Die Ostwestfalen gewinnen gegen Freiburg und machen einen großen Sprung im Keller der Bundesliga-Tabelle. Die Konkurrenten müssen nachlegen.

Bielefeld | Arminia Bielefeld hat die Konkurrenz im Abstiegskampf dank eines hart erkämpften Sieges stark unter Druck gesetzt. Der engagierte Aufsteiger bezwang einen schwachen SC Freiburg mit 1:0 (0:0) und zog in der Tabelle der Fußball-Bundesliga zumindest vorerst auf Rang 14 vorbei am 1. FC Köln, dem FSV Mainz 05 und an Hertha BSC. Für die Arminia endete du...

