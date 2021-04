2. Liga : Spitzenreiter Bochum siegt weiter - Fortuna kommt auf

Dem VfL Bochum scheint die Bundesliga-Rückkehr nach dem Sieg in Heidenheim kaum mehr zu nehmen. Auch Fortuna Düsseldorf hofft nach starker Leistung gegen St. Pauli wieder.

Düsseldorf | Der VfL Bochum stürmt weiter scheinbar unaufhaltsam in Richtung Fußball-Bundesliga. Am Mittwoch siegte der souveräne Zweitliga-Spitzenreiter beim Verfolger 1. FC Heidenheim 2:0 (1:0). Routinier Robert Tesche (33.) und Herbert Bockhorn (82.) schossen den Revierclub am 30. Spieltag zum 19. Saisonsieg. Der VfL musste dabei indes auch einen schmerzhaft...

