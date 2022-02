2. Liga : St. Pauli legt im Aufstiegsrennen vor - Kellerclubs sieglos

Der St. Pauli legt mit einem Sieg die Messlatte im Aufstiegskampf hoch, vor dem Topduell zwischen Bremen und dem HSV kehrt der Kiez-Club an die Tabellenspitze zurück.

Der FC St. Pauli ist für mindestens 24 Stunden an die Tabellenspitze in der 2. Liga zurückgekehrt. Durch ein 3:1 (2:1) bei Schlusslicht FC Ingolstadt gelang denn Kiez-Kickern eine gelungene Einstimmung auf das DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag beim 1. FC Union Berlin. St. Pauli setzte damit auch ein wichtiges Zeichen im Aufstiegskampf - einen Tag vor...

