Oberschenkelverletzung : Stuttgart-Stürmer Gonzalez fällt erneut aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss erneut längere Zeit ohne Nationalstürmer Nicolas Gonzalez auskommen.

Stuttgart | Der Argentinier hat sich im Training einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen, wie der Club mitteilte. In den Heimspielen gegen Werder Bremen am Ostersonntag und Borussia Dortmund am 10. April werde der 22-Jährige definitiv fehlen. Die Verletzung von Gonzalez, der im Lau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.