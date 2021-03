Afrikanischer Fußball-Verband : Südafrikaner Motsepe neuer Caf-Präsident

Der Südafrikaner Patrice Motsepe ist neuer Präsident des afrikanischen Fußball-Kontinentalverbandes Caf.

Zürich | Die Caf-Generalversammlung kürte Motsepe in Rabat zum neuen Chef der Konföderation. Der 59 Jahre alte Milliardär hatte keinen Gegenkandidaten, nachdem drei andere Bewerber für die Wahl zurückgezogen hatten. Die Delegierten beriefen Motsepe bei der Versammlung in Marokkos Hauptstadt per Akklamation. An der Veranstaltung nahm auch FIFA-Präsident G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.