1:0 gegen 1. FC Magdeburg : SV Darmstadt steht in zweiter DFB-Pokalrunde

Trainer Dirk Schuster hat mit dem SV Darmstadt 98 an alter Wirkungsstätte die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

von dpa

17. August 2018, 22:52 Uhr

Magdeburg | Im Duell bei Zweitliga-Konkurrent 1. FC Magdeburg setzte sich der SV Darmstadt am Freitagabend mit 1:0 (1:0) durch. Das entscheidende Tor vor 20 165 Zuschauern erzielte Tobias Kempe bereits in der dritten Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter. Damit vermied die Elf von Schuster, der von März 1988 bis Sommer 1990 in der DDR-Oberliga für Magdeburg spielte, einen Erstrunden-K.o. wie im Vorjahr.

Im ersten Pflichtspiel beider Teams überhaupt foulte Nico Hammann in der zweiten Minute Marvin Mehlem im Strafraum und Referee Robert Schröder (Hannover) entschied auf Strafstoß. Routinier Kempe ließ FCM-Keeper Alexander Brunst keine Chance. Zwar hatte Magdeburg im Anschluss gute Chancen, nutzte sie aber ebenso wenig wie Darmstadt.



Die Darmstädter twitterten derweil während des Spiels, dass bei einem Zwischenfall mit der Polizei im Bereich vor dem Gästeparkplatz zwei Fans der "Lilien" verletzt worden sein sollen. Deswegen habe es seitens der Fanszene keine aktive Unterstützung gegeben. Eine Stellungnahme der Polizei stand am späten Freitagabend noch aus.