Fußball : Testspiel von Kiel fällt wegen Personalproblemen aus

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein für Freitag vorgesehenes Testspiel gegen den dänischen Club Silkeborg IF abgesagt. „Hintergrund ist die weiterhin angespannte Personallage der Störche, die stattdessen eine Trainingseinheit absolvieren werden“, teilte der Club am Mittwoch per Twitter mit. Bei den Kielern hatte es zuletzt mehrere Corona-Fälle, darunter auch Trainer Marcel Rapp, gegeben.

