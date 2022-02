Fussball : Thioune neuer Trainer bei Fortuna Düsseldorf

Nach nicht einmal acht Monaten hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Zusammenarbeit mit Trainer Christian Preußer beendet und den Nachfolger schnell gefunden. Der frühere Hamburger und Osnabrücker Coach Daniel Thioune soll die Mannschaft von sofort an übernehmen. Das bestätigte der Club am Dienstag, nachdem mehrere Medien am Abend zuvor bereits darüber berichtet hatten. Preußer konnte die Erwartungen mit nur fünf Siegen aus 21 Spielen nicht erfüllen und landete mit seinem Team im Abstiegskampf. Der 38-Jährige hatte sich bis zum 30. Juni 2023 an den Club gebunden. Der Vertrag seines Vorgängers Uwe Rösler war nach Rang fünf in der Vorsaison nicht verlängert worden.

„Die Tabellensituation und die Tatsache...

