Routinier geht : Tiffert verlässt Erzgebirge Aue - Angebot aus Halle

Aue (dpa) – Der ehemalige Bundesliga-Profi Christian Tiffert verlässt den Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Auf Wunsch des 36 Jahre alten Routiniers werde der Vertrag aufgelöst, teilte Aues Präsident Helge Leonhardt in einer Pressekonferenz mit.

von dpa

28. Januar 2019, 10:35 Uhr

Tiffert habe ein Angebot vom Drittligisten Hallescher FC vorliegen, das er gern wahrnehmen möchte, erklärte Leonhardt. Tiffert absolvierte seit der Saison 2015/16 114 Pflichtspiele für den FC Erzgebirge. Bei den «Veilchen» nahm er als Mittelfeldstratege und Abwehrchef eine wichtige Rolle ein. Die Auer starten an diesem Dienstag beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg in die zweite Saisonhälfte. Tifferts vermutlich neuer Verein Halle belegt nach dem Pflichtspielauftakt der 3. Liga in diesem Jahr den dritten Platz.