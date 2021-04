DFB-Frauen : Torhüterin Ann-Katrin Berger bekommt Länderspieleinsatz

Die Torhüterposition ist ein Luxusproblem im deutschen Fußball. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen buhlen gleich mehrere Keeper um die Nummer eins im Auswahltrikot. Im Länderspiel gegen Norwegen kommt Ann-Katrin Berger zu ihrem zweiten DFB-Einsatz.

Wiesbaden | Für Ann-Katrin Berger schließt sich ein Kreis. Am 27. Oktober vergangenen Jahres sollte die Torfrau eigentlich zu ihrem ersten Länderspieleinsatz in der Frauenfußball-Nationalmannschaft kommen. Gegen England. In Wiesbaden. Corona verhinderte es. England, wo Berger beim FC Chelsea angestellt ist, kam wegen der Pandemie nicht nach Deutschland, die Pa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.