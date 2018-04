Trotz Reservistenrolle : Trapp bekräftigt: «Habe in Paris noch Ziele zu erreichen»

Fußball-Nationaltorwart Kevin Trapp von Paris Saint-Germain hat bekräftigt, dass er trotz seiner derzeitigen Reservistenrolle beim französischen Topclub bleiben wird.

von dpa

11. April 2018, 16:52 Uhr

«Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin hier sehr glücklich», sagte er dem französischen TV-Sender Eurosport. Der 27 Jahre alte Ex-Keeper von Eintracht Frankfurt betonte, er habe bei PSG «noch Ziele» zu erreichen. «Mein Kopf ist nur hier, und das ist wichtig», fügte der Profi an, der diese Saison hinter Alphonse Areola nur die Nummer zwei im Team des zu Saisonende wohl scheidenden Trainers Unai Emery ist.

In Bezug auf die Möglichkeit einer Verpflichtung des früheren Dortmund- und Mainz-Trainers Thomas Tuchel als neuer Coach von Paris sagte Trapp: «Das sind Gerüchte. Aber ich glaube, wer der neue Trainer sein wird und ob es eine Deutscher oder jemand anders ist, ist nicht wichtig.» Für ihn wäre ein deutscher Trainer «kein Vorteil». «Um eingesetzt zu werden, muss ich einfach gut trainieren, gut spielen, Leistung bringen», erklärte Trapp.

Für Trapp, Weltmeister Julian Draxler & Co. ist der Titelgewinn in der Ligue 1 praktisch nur noch Formsache. Sechs Spieltage vor Saisonende liegt PSG 14 Punkte vor Vorjahres-Meister AS Monaco. Die Entscheidung könnte schon am Sonntag fallen, wenn die beiden Topclubs im Pariser Prinzenpark aufeinandertreffen.