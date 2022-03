Bundesliga : Trapp vermeidet dauerhaftes Bekenntnis zur Eintracht

Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat seine Nähe zur Stadt Frankfurt geäußert, ein dauerhaftes Bekenntnis zum Fußball-Bundesligisten aber vermieden.

Auf die Frage, ob er seine Karriere in Frankfurt beenden werde, antwortete der 31-Jährige in einem Interview von „Sports Illustrated“: „Als ich 2019 bei Eintracht Frankfurt einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe, habe ich das auch getan, weil ich mich in Frankfurt unheimlich wohl fühle. Frankfurt ist meine Wahlheimat geworden. Ich habe hier noch z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.