Frauenfußball : Trotz Corona-Ausbruchs: Bayern sieht noch Chancen in Paris

Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehen trotz dezimierten Kaders selbstbewusst in das Champions-League-Rückspiel bei Paris Saint-Germain.

In der Breite sei das Team durch sieben Corona-Ausfälle zwar dünner, aber in der Qualität nicht schlechter, merkte Nationalspielerin Giulia Gwinn vor dem Viertelfinal-Duell mit dem französischen Meister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) an. „Gerade sowas kann nochmal andere Energien freisetzen. Man spielt nicht nur für sich, sondern für alle zuhause.“ Das H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.