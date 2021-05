2. Liga : Trotz Pflichtsieg: Fortuna endgültig aus dem Aufstiegsrennen

Fortuna Düsseldorf hat trotz eines Pflichtsieges gegen den FC Erzgebirge Aue endgültig keine Chance mehr auf die direkte Bundesliga-Rückkehr.

Düsseldorf | Das 3:0 (2:0) am 33. Zweitliga-Spieltag nutzte dem Absteiger nichts mehr, da der Tabellendritte Greuther Fürth gleichzeitig beim SC Paderborn gewann. Beim ungefährdeten Fortunen-Sieg trafen in Shinta Appelkamp (10. Minute), Marcel Sobottka (18.) und Kristoffer Peterson (87.). Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag in Fürth sprang das Team von Tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.