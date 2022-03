Bundesliga : Tschechien rechnet mit Leverkusen-Stürmer gegen Schweden

Tschechien hat Stürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen für das Playoff-Spiel in der WM-Qualifikation gegen Schweden am 24. März nominiert. „Wir glauben alle daran, dass er zur Verfügung stehen wird“, sagte Nationaltrainer Jaroslav Silhavy am Dienstag in Prag. Man stehe mit Schick im Kontakt - und er trainiere bereits wieder. Der 26-Jährige gehöre zu den „Schlüsselspielern“ der Mannschaft. Schick hatte sich vor knapp einem Monat im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 eine Wadenverletzung zugezogen.

