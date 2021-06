Bundesliga : U21-Europameister Burkardt verlängert in Mainz bis 2024

U21-Europameister Jonathan Burkardt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert.

Mainz | Der 20 Jahre alte Stürmer entstammt dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum und debütierte bereits 2018 in der Bundesliga. Burkardt absolvierte bisher 41 Bundesligaspiele, in denen er drei Tore erzielte. Erst am vergangenen Sonntag hatte er mit der deutschen U21-Auswahl durch ein 1:0 im Finale gegen Portugal den EM-Titel gewonnen. ...

