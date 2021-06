Premier League : U21-Europameister Janelt: In England mehr Kampf in 2. Liga

Vitaly Janelt vom Premier-League-Aufsteiger FC Brentfort sieht deutliche Unterschiede in der Spielweise der Fußball-Zweitligisten in Deutschland und England.

Hamburg | „In Deutschland versuchen die Teams zu spielen. In Englands 2. Liga stehen Kampf und zweite Welle im Vordergrund“, sagte der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur, der in dieser Saison 44 Partien für den FC Brentford in der Championship und den anschließenden Playoffs bestritt. In der 2. Bundesliga hatte Janelt in den Jahren zuvor 53 Spiele für den...

