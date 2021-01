Auslosung : U21 kennt Gegner für die nächste EM-Qualifikation

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die EM 2023 auf Polen, Israel, Ungarn, Lettland und San Marino.

Frankfurt am Main | Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Rumänien und Georgien. Die weiteren acht Gruppenzweiten spielen im September 2022 in den Playoffs vier we...

