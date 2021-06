Transfers : Ulreich zur Rückkehr nach München: „Jetzt ist es perfekt“

Ersatztorhüter Sven Ulreich ist glücklich über seine Rückkehr zum FC Bayern München nach nur einer Saison beim Hamburger SV.

München | „Der Norden war für einen Süddeutschen gewöhnungsbedürftig“, sagte der 32-Jährige bei „bild.de“, als er den Medizincheck beim Fußball-Serienmeister absolvierte. „Jetzt ist es perfekt! Ich freue mich sehr, dass ich wieder in München bin. Die Familie ist auch sehr happy. Wir wohnen nun auch wieder näher an der Heimat, an Stuttgart.“ Ulreich löst Alexand...

