Gastspiel in Leverkusen : Union Berlin will Europa-Chance nutzen: „Noch mal angreifen“

Fußball-Bundesligist 1.

Berlin | FC Union Berlin will seine Chance auf die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb nutzen. „Wir haben noch eine Möglichkeit, noch mal angreifen zu können. Dafür braucht es Punkte“, sagte Trainer Urs Fischer. Im letzten Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga treten die Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer 04 Leverkusen an. „Um bei solche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.