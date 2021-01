Zerreißprobe : VfB Stuttgart tief im Machtkampf-Chaos

Scharfe Vorwürfe, umfassender Dissens, Alleingänge: Der VfB Stuttgart ist in einen heftigen Führungsstreit verwickelt. Der Imageschaden ist immens, ein Ausweg nicht in Sicht. „Zu sehen, wie er sich von innen heraus vergiftet, tut mir in der Seele weh“, sagt ein Ex-Profi.

Stuttgart | In seinem sich immer mehr zuspitzenden Machtkampf mit öffentlichen Attacken und Gegenoffensiven versinkt der VfB Stuttgart tiefer denn je im Chaos. Das eigentliche fußballerische Aushängeschild des Südwestens verzettelt sich und steht vor einer Zerreißp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.