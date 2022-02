Fussball : VfL Osnabrück gewinnt Niedersachsen-Derby beim SV Meppen

Der VfL Osnabrück hat das Niedersachsen-Derby in der 3. Fußball-Liga beim SV Meppen mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Timo Beermann sorgte am Samstag mit seinem Treffer in der 25. Minute für die Entscheidung. Mit 45 Punkten liegen die Osnabrücker als Tabellenfünfter drei Zähler hinter dem Dritten Eintracht Braunschweig. Der Traditionsclub besiegte den MSV Duisburg durch Tore von Jomaine Consbruch (12. Minute) und Lion Lauberbach (64.) mit 2:1 (1:0).

Meppen besaß im Derby durch Christoph Hemlein nach 14 Minuten die erste gute Gelegenheit. Sein Kopfball aus kurzer Distanz ging neben das Osnabrücker Tor. Danach wurde der VfL aktiver. Erst verpasste Aaron Opoku aus spitzem Winkel die Führung (23. Minute), Beermann machte es zwei Minuten später besser: Eine Ecke von Opoku drückte der Abwehrspieler prob...

