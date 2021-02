21. Bundesliga-Spieltag : Viermal Remis am Samstag - BVB kommt nicht vom Fleck

Vier Spiele, kein Sieg. Einen Erfolg hätte aber vor allem Borussia Dortmund gebrauchen können. Auch Bayer Leverkusen hat sich mehr ausgerechnet. Sami Khedira und Hertha BSC nehmen einen Punkt angesichts des Spielverlaufs in Stuttgart gerne mit.

Frankfurt am Main | Der Revierclub kam am Samstag zu Hause nur zu einem 2:2 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der Rückstand des BVB auf Platz vier könnte am Sonntag auf sechs Punkte nach 21 Spielen wachsen. Hertha BSC beendete mit dem 1:1 (0:1) beim VfB Stuttgart...

