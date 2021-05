Ligue 1 : Volland glaubt nicht mehr an Meister-Titel mit Monaco

Kevin Volland glaubt vor dem Saisonfinale in der Ligue 1 nicht mehr an den Gewinn der französischen Fußball-Meisterschaft mit der AS Monaco.

Monaco | „Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Lille und Paris sind sehr konstant dieser Saison“, sagte der Nationalspieler in einem Interview im TV-Sender Sky. Monaco (77 Punkte) ist vor dem Spiel am Sonntag bei RC Lens Dritter mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lille OSC (80) und der um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz. Dazwischen lieg...

