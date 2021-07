Fußball-EM : Vom Fanblock zum Titel? Der ungewöhnliche Weg von Maguire

Harry Maguire ist einer der beliebtesten Nationalspieler Englands - weil er vor gar nicht allzu langer Zeit selbst noch als Fan auf der Tribüne saß. Mittlerweile zählt er längst zu den Säulen der Three Lions. Er könnte ein Schlüssel auf dem Weg zum Titel sein.

Burton upon Trent | Vor fünf Jahren stand Harry Maguire noch im Fanblock. Gemeinsam mit ein paar Freunden war er nach Frankreich gereist, um die englische Fußball-Nationalmannschaft bei der EM zu unterstützen. Auf seinem Twitter-Account findet sich noch heute ein Foto, wie er 2016 zusammen mit seinen Jungs in Fankleidung auf der Tribüne in die Kamera lächelt. Besonder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.