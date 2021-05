EM-Trainingscamp : Warten auf Kroos - Löw spricht über seine Pläne in Seefeld

Bevor Toni Kroos zum DFB-Team nach Österreich fliegen darf, muss er in Spanien einen negativen Corona-Test vorweisen und sich auch in Seefeld untersuchen lassen. Er ist nicht der einzige, der fehlt.

Seefeld in Tirol | Am Wochenende wartet Bundestrainer Joachim Löw weiter auf eine positive Nachricht von Führungskraft Toni Kroos. Der 101-malige Fußball-Nationalspieler ist derzeit in Madrid noch in häuslicher Quarantäne, nachdem er sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. „Das ist eine Infektion, die ernst zu nehmen ist, auch wenn man wenig Beschwerden hat“, sagte ...

