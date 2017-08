Wechsel zieht sich noch : Watzke zu Dembélé-Transfer: «Sind auf dem Weg»

vergrößern 1 von 2 Foto: Ina Fassbender 1 von 2

«Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Bilanz-Pressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA in Dortmund.

«Sollte es einen Transfer von Ousmane Dembélé geben, ist das eine sportliche Schwächung. Einen Spieler wie Ousmane kannst du nicht eins-zu-eins ersetzen», sagte Watzke weiter. Sollte Dembélé den Club verlassen, «werden wir möglicherweise auf dem Transfermarkt noch etwas tun», kündigte der BVB-Chef an. Die Transferperiode endet am 31. August.

Seit Wochen wird über den Wechsel des 20 Jahre alten Franzosen Dembélé spekuliert. Medien zufolge sollen sich die beiden Vereine am Donnerstag vor der Auslosung der Champions-League-Gruppen in Monaco auf die Modalitäten verständigt haben. Die Rede war von einer Ablösesumme von 120 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Das Ausnahmetalent wäre damit der weltweit zweitteuerste Transfer nach dem Brasilianer Neymar, der Anfang August von Paris St. Germain für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet worden war.

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:55 Uhr