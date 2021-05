Bundesliga : Wechsel von Wolfsburg-Trainer Glasner zur Eintracht perfekt

Eintracht Frankfurt hat den Nachfolger von Adi Hütter gefunden. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner wechselt innerhalb der Bundesliga zur Eintracht. Beim VfL wird nun ein prominenter Name gehandelt.

Frankfurt am Main | Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der Österreicher verlässt die Niedersachsen damit nach zwei erfolgreichen Jahren, obwohl er den VfL gerade erst in die Champions League geführt hat und mit dem Bundesliga-Rivalen aus Frankfurt in der nächsten Saison nur in der Europa League antritt. Beide Clubs bestätigten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.