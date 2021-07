Bundesliga : Wegen Altersgrenze: Schiedsrichter Gräfe verklagt den DFB

Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe geht juristisch gegen den Deutschen Fußball-Bund vor.

Frankfurt am Main | „Ich verklage den DFB wegen Altersdiskriminierung“, kündigte Gräfe in einem Interview des „Zeit Magazin“ an. „Der DFB nimmt mir das, was mir Freude macht. Natürlich gibt es auch finanzielle Verluste, ich werde versuchen, wenigstens diese geltend zu machen.“ Gräfe musste seine Karriere am Ende der vergangenen Saison trotz sehr guter Leistungen beend...

