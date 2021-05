Bundesliga-Freitagsspiel : Weinzierl-Debüt missglückt - Dennoch Lob für neuen FCA-Coach

Unter Markus Weinzierl schöpft der FC Augsburg im Abstiegsendspurt wieder Hoffnung. Das mag nach dem 1:2 in Stuttgart merkwürdig klingen, lässt sich aber an sichtbaren Veränderungen festmachen.

Stuttgart | Eigentlich muss dem FC Augsburg klar gewesen sein, was passieren würde. Egal wo Markus Weinzierl bisher in der Fußball-Bundesliga als Trainer gearbeitet hat, er hat seine Auftaktspiele immer verloren. Das 1:2 des FCA mit dem alten und neuen Coach beim VfB Stuttgart dürfte die bayerischen Schwaben also nicht allzu sehr überrascht haben. Die Niederla...

