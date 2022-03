2. Bundesliga : Werder-Trainer Werner: Arbeiten hier ähnlich wie in Kiel

Fußballtrainer Ole Werner sieht in seiner Arbeitsweise beim Zweitligisten Werder Bremen eine Fortsetzung seines Wirkens beim Ex-Verein Holstein Kiel. „Wir arbeiten hier ähnlich, wie wir es in Kiel getan haben. Wir stehen für eine gewisse Art, mit Menschen umzugehen, für die wir Verantwortung haben, und für eine gewisse Art von Fußball. In dieser Art und Weise können wir Dinge gut und erfolgreich machen“, sagte Werner den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (Montag). „Ich kann jetzt hier nicht was völlig anderes machen, denn ich kann nicht jede Art von Fußball glaubhaft und gut vermitteln.“

Der 33 Jahre alte Fußballlehrer hat den Trainerjob in Bremen vor vier Monaten übernommen. „Mein Zuhause ist woanders. Das ist klar, weil ich 30 Jahre woanders gelebt habe“, sagt der gebürtige Preetzer, dessen Freundin weiterhin in Neumünster wohnt. „Trotzdem fühle ich mich auch hier wohl und willkommen. Ich arbeite hier sehr, sehr gerne und identifizie...

