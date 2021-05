Nach Abstieg : Werders schwerer Neuanfang - Baumann soll vorerst bleiben

Nach 41 Jahren hat es Werder Bremen erwischt. Die Grün-Weißen müssen in die Zweite Liga. Mit welchem Trainer und mit welcher Mannschaft?

Bremen | Wenn die Spieler von Werder Bremen in den letzten Spielen so kämpferisch aufgetreten wären wie Sportchef Frank Baumann in den ersten Tagen nach dem Abstieg, hätten die Grün-Weißen den Sturz in die Zweitklassigkeit vielleicht doch noch abwenden können. Aller Kritik an seiner Person und der Fanproteste nach dem 2:4 gegen Gladbach zum Trotz ist Bauman...

