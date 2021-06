DFB-Team : Werner nimmt Joker-Rolle an: „Das ist ein Team-Turnier“

Auch als Champions-League-Sieger will Timo Werner seine Rolle als DFB-Joker zum Start der Fußball-EM annehmen.

Herzogenaurach | „Es ist im Moment so, dass ich hinten dran bin. Das ist auch nicht so schlimm“, sagte der Angreifer des FC Chelsea im Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Im ersten Gruppenspiel am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich werden höchstwahrscheinlich Werners Chelsea-Kollege Kai Havertz sowie die beiden Bayern-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.