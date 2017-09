Kartenverkauf gestartet : Wie bekomme ich für die Fußball-WM 2018 ein Ticket?

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcus Brandt 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 14:58 Uhr

Der Run auf die Tickets für die Fußball-WM 2018 in Russland ist eröffnet. Der Weltverband FIFA gab den Startschuss für den Kartenverkauf. Ob nun Eile geboten ist und was Fans beachten müssen, erklären die folgenden Fragen und Antworten:

Wann und wie werden die Tickets vergeben?

Die Eintrittskarten werden in drei Verkaufsphasen angeboten. In der ersten Phase können Fans bis zum 12. Oktober einen Antrag stellen. Dabei besteht kein Grund zur Eile, denn zunächst werden die Anfragen gesammelt. Sollte mehr Interesse bestehen als Karten verfügbar sind, entscheidet das Los. Bis zum 16. November teilt die FIFA mit, ob es geklappt hat. Wer Glück hatte, wickelt den Kauf bis zum 28. November ab. Einziger Wermutstropfen: Da die WM-Gruppen erst am 1. Dezember ausgelost werden, kauft man mehr oder weniger «die Katze im Sack».

Wie geht es weiter?

Die zweite Phase läuft vom 5. Dezember bis 31. Januar. Hier entscheidet ebenfalls das Los. Der Unterschied zur ersten Runde besteht darin, dass Fans nach der Gruppenauslosung gezielter Karten für ihre Lieblingsteams beantragen können. Verschickt werden die Karten aus den ersten beiden Phasen aber erst ab April oder Mai 2018. Zu guter Letzt folgt der Last-Minute-Verkauf. Vom 18. April bis zum Finale am 15. Juli werden die verbleibenden Karten angeboten.

Was kosten die Tickets?

Für das WM-Vergnügen müssen Fans tief in die Tasche greifen. Die günstigste Kategorie für ein Einzelticket in der Gruppenphase kostet 105 US-Dollar (knapp 90 Euro). Der Kartenpreis für das Eröffnungsspiel beginnt bei 220 Dollar. Für das Finale muss man zwischen 455 und 1100 Dollar (etwa 380-920 Euro) berappen.

Gibt es spezielle Ticket-Pakete?

Ja. Es gibt die Möglichkeit, Serientickets für bestimmte Stadien oder für bestimmte Mannschaften zu bestellen. Besonders teuer ist hier der Spielort St. Petersburg (710-1450 Dollar) im Vergleich zu etwa Kaliningrad (420-840 Dollar) oder Moskau (430-875 Dollar). Teamserien, bei denen man alle Spiele seiner Lieblingsmannschaft kauft, sind zwischen 347 und 3399 Dollar zu haben.

Wie viele Tickets kann jeder Fan kaufen?

Die FIFA erlaubt jedem Haushalt vier Tickets pro Spiel für bis zu sieben Spiele. Somit können Fans bis zu 28 Karten an ein und dieselbe Adresse bestellen.

Wie kommt man gezielt an Karten für die Spiele der DFB-Auswahl?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erhält von der FIFA ein eigenes Kartenkontingent, über das er frei verfügen kann. Bei der EM 2016 hatte der DFB die Tickets bevorzugt an Mitglieder des Fanclubs der Nationalmannschaft vergeben, was zu großem Frust unter vielen Anhängern geführt und sogar das Kartellamt auf den Plan gerufen hatte. Für Russland plant der Verband nach Rücksprache mit der Behörde ein ähnliches Prozedere. Eine Regelung wurde aber noch nicht kommuniziert.

Was hat es mit der Fan-ID auf sich?

Mit diesem speziellen Fan-Pass will Russland vor allem die Sicherheit rund um die WM stärken. Daher muss jeder Käufer, sobald er den Zuschlag für ein Ticket bekommen hat, die sogenannte Fan-ID beantragen. Das geht online und ist kostenlos. Nur wer neben einem Ticket dieses Dokument vorzeigt, wird am Ende auch ins Stadion gelassen. Wer eine Fan-ID beantragt, wird von den russischen Behörden einer strengen Kontrolle unterzogen. Dadurch sollen zum Beispiel gewaltbereite Hooligans von vornherein aussortiert werden. Die Behörden rechnen mit bis zu drei Millionen Anträgen.

Was müssen Fans für die Einreise nach Russland beachten?

Die Fan-ID bietet attraktive Vorteile: Ausländische Zuschauer brauchen für die Einreise kein Visum, wie es sonst in Russland üblich ist. Die Fan-ID ersetzt das normalerweise kostenpflichtige Visum. Zudem gilt sie rund um die WM-Spiele auch als Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und für bestimmte Zugverbindungen zu den Spielorten.

