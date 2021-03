Nationalmannschaft : „Wird Chance bekommen“: Werner in frustrierender Nebenrolle

13 Minuten gegen Island, 14 Minuten in Rumänien: Beim so wichtigen Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in das Europameisterschaftsjahr spielt Timo Werner bislang nur eine klitzekleine Nebenrolle.

Duisburg | Der 25 Jahre alte Angreifer vom FC Chelsea musste feststellen, dass Bundestrainer Joachim Löw bei den zwei Siegen zum Start in die WM-Qualifikation die drei Offensiv-Rollen lieber mit Serge Gnabry, Leroy Sané und Kai Havertz besetzte. Löw war im Anschluss an das 1:0 in Bukarest bemüht, der Personalie Werner ein wenig Brisanz zu nehmen. Nach dem gel...

