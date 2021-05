Nach Nicht-Nominierung für EM : Wirtz und Baku vor U21-Führungsrolle

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz kann für die anstehende EM-Endrunde auf die Nationalspieler Florian Wirtz und Ridle Baku zurückgreifen.

Frankfurt am Main | Die beiden Profis wurden nicht von Bundestrainer Joachim Löw für die Fußball-EM in diesem Sommer nominiert. „Florian Wirtz ist außergewöhnlich gut in seinem Jahrgang und wird wahrscheinlich noch einen Anruf von Stefan Kuntz bekommen“, sagte Löw. Offensivspieler Wirtz von Bayer Leverkusen gehört ebenso nicht zum 26-köpfigen Kader wie Außenverteidiger B...

