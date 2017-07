Nach deutschen Erfolgen : WM-Rekordtorjäger Klose: «Ernten Früchte der Jugendarbeit»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

«Das hat mit Matthias Sammer angefangen. Natürlich können wir jetzt die Früchte dieser Arbeit ernten», sagte Klose am Rande eines Benefizspiels in Mainz. Der ehemalige DFB-Stürmer begleitete das deutsche Confed-Cup-Team in Russland als Trainer-Azubi von Chefcoach Joachim Löw. «Wir haben den richtigen Trainer, der die jungen Spieler da oben einsetzt», stellte der 39-Jährige fest.

Nachdem er bei den WM-Endrunden 2002, 2006, 2010 und 2014 immer mindestens zwei Turniertore erzielt hatte, will er das Trainerteam 2018 bei der angestrebten Titelverteidigung nach Russland begleiten. Den Schlüssel zum Erfolg sieht Klose weiterhin in guter Nachwuchs- und Jugendarbeit. «Ich habe viele U-Mannschaften besucht und ich weiß, was wir für Talente haben. Es gilt, sie weiter zu fordern», sagte der Stürmer.

Bei dem Benefizspiel blieb der erfolgreichste Torjäger im DFB-Trikot ohne Treffer. «Die Vorbereitung war nicht optimal», sagte Klose, nachdem er in der Nacht zuvor mit dem deutschen Team den Titelgewinn beim Confederations Cup gefeiert hatte.

Spieler beim Champions of Charity

Homepage Champions of Charity

Dirk Nowitzki auf Twitter

Lukas Podolski auf Twitter

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 08:04 Uhr