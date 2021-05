Bundesliga : Wolfsburg-Trainer Glasner: Party statt Zukunftsplanung

Die Frage zu seiner Zukunft beantwortete Oliver Glasner entweder ausweichend oder gar nicht. Dem Wolfsburger Trainer war nach dem Erreichen der Champions League wichtiger, den Erfolg zu feiern.

Leipzig | Nachdem das Comeback des VfL Wolfsburg in der Champions League perfekt war, wurde selbst der sonst so bieder wirkende Oliver Glasner zum Feierbiest. „Wir werden eine richtig heftige Party feiern“, sagte der VfL-Trainer nach dem 2:2 bei RB Leipzig und garantierte seiner Mannschaft vorab, den Rausch richtig ausschlafen zu können: „Wir gehen am Montag...

