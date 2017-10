Frauen-Königsklasse : Wolfsburg und Bayern vor schwierigen Aufgaben

vergrößern 1 von 1 Foto: Swen Pförtner 1 von 1

03.Okt.2017

Doch der Gegner des Bundesliga-Spitzenreiters hat es in sich: Die Niedersachsen treffen am Mittwoch (19.30 Uhr) auf den spanischen Titelträger Atlético Madrid. «Wer den FC Barcelona als Meister ablöst, hat ganz sicher hohe Qualität im Kader. Das sollte uns Warnung sein», sagte Nationalspielerin Alexandra Popp.

Auch der FC Bayern München steht vor einer kniffligen Aufgabe - es geht ebenfalls am Mittwoch (20.05 Uhr) gegen den englischen Meister FC Chelsea. Nach einem 4:0-Erfolg in der Bundesliga auswärts gegen Hoffenheim reist das Team von Trainer Thomas Wörle jedoch auch mit Selbstvertrauen nach London. Der Coach bezifferte die Chancen auf ein Weiterkommen zuletzt mit «50:50».

Die Spielerinnen von Chelsea und Bayern treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Bei einem Test Ende August hatte sich Bayern noch deutlich mit 3:0 durchgesetzt. Chelsea schied bei den bisherigen zwei Teilnahmen an der Königsklasse jeweils gegen den VfL Wolfsburg aus: 2015/16 im Achtelfinale, im Vorjahr in der ersten Runde.

Die Rückspiele der beiden Begegnungen finden bereits in der kommenden Woche am Mittwoch statt. Wer sich durchsetzt, kommt ins Achtelfinale.

